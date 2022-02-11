Более полутора тысяч жителей ДНР заболели коронавирусом за сутки

В Республике продолжают фиксировать рост заболеваемости ковидом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки количество больных коронавирусом в ДНР возросло на 1 540 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

Там отметили, что медики провели 4 325 новых исследований на COVID-19. Из них в 1 469 случаях диагноз подтвердился лабораторным путем, а у 71 жителя Республики инфекцию выявили на основании симптомов.

За этот период удалось победить ковид 249 людям, а 4 человека скончались вследствие осложнений.

- Кроме того, за сутки были зарегистрированы 133 случая пневмоний, в больницы госпитализированы 85 человек с воспалением легких, - рассказали в Минздраве.

Таким образом, с начала пандемии в ДНР коронавирусную инфекцию обнаружили у 138 789 жителей. Из них уже выздоровели 111 297 человек, продолжают лечиться 17 897 пациентов, умерли 9 595 жителей.

Напомним, с сегодняшнего дня студентов вузов и техникумов Донецкой Народной Республики перевели на дистанционное обучение. Пока срок «дистанционки» ограничили 20 февраля. Кроме того, с 3 по 16 февраля обучаться на дому отправили школьников.

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