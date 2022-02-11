ВСУ выпустили в направлении ДНР 40 боеприпасов за сутки

Применялись гранатометы и стрелковое оружие. Фото: штаб «ООС»

За прошедшие сутки подразделения украинской армии открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики три раза. Об этом сообщили ее представители в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Отмечается, что обстрелы были зафиксированы в районе нескольких населенных пунктов Республики - поселка Лозовое и села Веселое на донецком, а также поселка Гольмовский на горловском направлениях.

- Были выпущены 37 боеприпасов калибром свыше 12,7 миллиметра. Применялись гранатометы и стрелковое оружие, - рассказали в СЦКК.

Уточняется, что информация о жертвах или пострадавших среди мирного населения и новых разрушениях жилой инфраструктуры в представительство не поступала.

Напомним, днем ранее наблюдатели заявили о двух нарушениях режима тишины на линии соприкосновения Украины с ДНР. Тем временем в зоне ответственности Луганской Народной Республики режим тишины сохранялся.

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