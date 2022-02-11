В ЛНР зафиксировали рекордный суточный прирост заболевших COVID-19

В то же время на поправку пошли 92 ранее инфицированных пациента. Фото: mir-lug.info

Количество заболевших коронавирусом в Луганской Народной Республике резко возросло - медики зафиксировали рекордный суточный прирост инфицирования COVID-19 с начала пандемии. Так, за прошедший день в Республике выявили 478 новых случаев заражения жителей ковидом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

Как отметили там, в Республике увеличились и показатели смертности от коронавируса.

- Зарегистрировали семь летальных случаев за сутки, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве также уточнили, что в то же время на поправку пошли 92 ранее инфицированных пациента. Они уже пролечились и с отрицательными тестами выписались из больниц.

Таким образом, общее количество людей, заболевших COVID-19 с начала пандемии в ЛНР, составило 25 281, из них 19 388 человек прошли курс лечения и выздоровели, 2 683 пациента еще продолжают бороться за свои здоровье и жизнь, а 3 210 больных скончались вследствие тяжелого протекания болезни.

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