В ЛНР помогут с приобретением жилья «разрушенцам»

Проблема восстановления разрушенного украинскими обстрелами жилья - одна из самых острых в Донбассе Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Луганской Народной Республике помогут гражданам, которые лишились своего крова из-за боевых действий. Им выделят денежные средства на покупку нового жилья. Соответствующее решение приняло Правительство Республики.

Уточняется, что владельцы полностью разрушенной недвижимости могут обратиться в администрацию своего города или района с пакетом документов, которые подтверждают право их собственности на жилье. После этого им выделят необходимую сумму денег, которую можно будет потратить только на приобретение дома или квартиры с учетом утвержденных норм.

Так, на семью из одного человека полагается не менее 33 квадратных метров общей площади жилья, для семьи из двух человек - не менее 42 кв. м, из трех и более - не менее 54-х, а если в семье больше 5 человек - то не менее 72 кв. м.

- Предельные размеры выплат семье из трех человек и более составляют 1 500,00 тыс. руб.; семье из двух человек - 750,00 тыс. руб.; семье из 1 человека - 500,00 тыс. руб., - сказано в решении властей.

При этом в случае, если подобранный вариант стоит больше, разницу придется покрывать самому собственнику.

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