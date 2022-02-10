Погода в Донецке: 11 февраля будет пасмурно и 6 градуса тепла

В Донецке будет пасмурно Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

11 февраля в Донецке и Донецкой Народной Республике будет пасмурно, с утра небольшой дождь. Температура воздуха утром +2…+3 градуса, днем +5…+6 градусов и вечером +3…+4 градуса. Юго-западный ветер будет дуть скоростью от 3 до 6 м/с. Порывами до 14 м/с.

В это день Православная церковь почитает память священномученика Древней церкви Игнатия Богоносца, который появился на свет в Антиохии в 35 году. Еще почитается память Лаврентия Туровского (1130-1184 гг.), который был епископом Русской православной церкви, епископом Туровским. В народе дата получила название Игнат (Игнатий), Лаврентьев день. Считалось, если луна красного цвета - к сильному и порывистому ветру. Лес шумит – к оттепели. Холодная погода – к жаркому августу. Ветреная погода – к дождливому году.

По прогнозам синоптиков 12 февраля будет небольшой дождь, переходящий в мокрый снег. Температура ночью и утром +3…+4 градуса. Днем и вечером 0…+1 градус.

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