11 февраля Глава ДНР ответит на актуальные вопросы представителей СМИ

Глава ДНР ответит на актуальные вопросы журналистов. Фото: АГ ДНР

В пятницу, 11 февраля состоится пресс-конференция Главы ДНР Дениса Пушилина. Начало в 12:00. Об этом сегодня сообщили в администрации Главы Республики.

- В прямом эфире глава государства ответит на вопросы республиканских и иностранных средств массовой информации, которые будут касаться Минских соглашений, перспектив развития Республики, внутренней политики, обстановки на линии разграничения, политической ситуации на Украине и геополитики, - отмечается в сообщении.

Журналисты «Комсомолки» на нашем сайте будут публиковать ответы Дениса Пушилина на вопросы представителей СМИ. Пресс-конференция будет доступна на видеохостинге YouTube по этой ссылке.

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