В Куйбышевском районе Донецка в аварии погибла 19-летняя девушка

Машина выехала за пределы проезжей части и врезалась дерево. Фото: УГАИ МВД ДНР

Сегодня, 10 февраля, около 10:00 часов в Куйбышевском районе Донецка произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб и двое получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе УГАИ МВД.

- Предварительно установлено, что 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 двигался на машине по улице Нижнеангарская. В районе пресечения с улицей Врубовая не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением авто, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на дерево, - говорится в сообщении.

От полученных травм 19-летняя девушка-пассажир скончалась на месте происшествия, водитель и 21-летний пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.

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