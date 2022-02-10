Военнослужащих 79-й бригады ВСУ готовят к десантированию на территории ЛНР

Украинские военные активно готовятся к наступательной операции в Донбассе. Фото: МОУ

Командование ВСУ проводит тренировки по десантированию на полигоне возле поселка городского типа Новоайдар. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Антон Микужис.

- С военнослужащими 79-й десантно-штурмовой бригады на полигоне в районе населенного пункта Новоайдар продолжаются тренировки по десантированию с привлечением вертолетов Ми-8 из состава 16-й бригады армейской авиации, - сказал он.

Тем временем, в 24-й механизированной бригаде с личным составом проведены занятия по тактической медицине под руководством офицеров медицинской службы штаба оперативно-тактической группировки «Север».

- Также в 24-й бригаде отмечена работа СБУ по изъятию мобильных телефонов с целью предотвращения утечки информации о подготовке соединения к наступательной операции, - добавил офицер пресс-службы.

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