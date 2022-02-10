Збигнев Рау намерен смотреть на конфликт в Донбассе только с украинской стороны. Фото: ОБСЕ

Офис председателя ОБСЕ ответил отказом на приглашение посетить ЛНР и ДНР в ходе предстоящего визита на Украину действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Збигнева Рау. Об этом сообщил полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

- На видеоконференции заседания участников Контактной группы представители ЛНР и ДНР попросили координатора от ОБСЕ Микко Киннунен проинформировать, принял ли действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау наше приглашение посетить Республики в ходе предстоящего визита на Украину. Господин Киннунен сообщил, что офис председателя ОБСЕ дал отрицательный ответ в связи с отсутствием времени, - проинформировал Дейнего.

Он отметил, что, видимо, для руководства ОБСЕ важно учитывать только позицию Киева, а всесторонняя и объективная оценка ситуации на Донбассе не вписывается в концепцию «европейской безопасности».

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