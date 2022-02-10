Родион Мирошник: Причин пребывания армии США в Польше, кроме как «страху напустить», есть несколько

Родион Мирошник считает, что на Западе напуганы не гипотетической войной с Россией, а ожидаемой волной беженцев из Украины. Фото: ФБ/Родион Мирошник

Американские подразделения, переброшенные в Польшу, разместят на юго-западе страны недалеко от границы с Украиной. Причин их пребывания там, кроме как «страху напустить», есть несколько. Так считает представитель ЛНР в рабочей группе по политическим вопросам Контактной группы Родион Мирошник.

- Это может быть помощь в эвакуации с Украины американского дипкорпуса, вольнонаемных и прочих граждан США. А вторая версия - это помощь польским войскам сдерживать волну беженцев, которая моментально образуется в случае конфликта. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, таких беженцев может быть более 5 миллионов, - отметил Родион Мирошник.

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