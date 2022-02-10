Коронавирус в ДНР: За сутки 2178 жителей заболели пневмонией и COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 2064 жителя, еще 114 - пневмонией. 2 человека умерли от опасной инфекции. За это время 204 жителя были выписаны после выздоровления от COVID-19.

- Проведено 4394 исследования, из них выявлено 1934 случая заболевания (44 %) и у 130 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 137249. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 16610 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 111048. Летальных случаев – 9591.

За сутки выявлено 114 случаев пневмонии, на 14 случаев меньше, чем за предыдущий день. 76 человек госпитализированы. Всего на лечении 999 пациентов с пневмониями, из них 437 на кислородной поддержке (+22 за сутки).

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