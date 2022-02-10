Под обстрел ВСУ попали Зайцево и Дзержинское на территории ДНР

Украинские военные применили станковый противотанковый гранатомет. Фото: МОУ

9 февраля украинские боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

В 14:25 огонь из стрелкового оружия был открыт со стороны населенного пункта Жованка по горловскому поселку Зайцево.

А в 21:37 зафиксирован обстрел села Дзержинское Новоазовского района. Были выпущены 1 граната из СПГ и 1 граната из РПГ. Огонь велся со стороны населенного пункта Водяное.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Отмечается, что украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма.

По сообщению представительства ЛНР в СЦКК, территорию Республики в прошедшие сутки не обстреливали.

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