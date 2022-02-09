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Политика9 февраля 2022 18:34

«Противник вел съемку гражданской инфраструктуры»: НМ ЛНР опубликовала видео с перехваченного украинского беспилотника

В оборонном ведомстве Республики сделали заявление
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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Украинский беспилотник с фашистской символикой был сбит военнослужащими ЛНР. Фото: НМ ЛНР

Украинский беспилотник с фашистской символикой был сбит военнослужащими ЛНР. Фото: НМ ЛНР

В Народной милиции Луганской Народной Республики изучили видео с перехваченного 8 февраля украинского беспилотного летательного аппарата.

- После изучения видео, восстановленного с БЛА, стало известно, что противник вел съемку гражданской инфраструктуры, жилых районов, мест массового скопления людей, церквей, промышленных объектов в пригороде Первомайска, - заявили в оборонном ведомстве ЛНР.

В Народной милиции отметили, что нанесение артудара по данным объектам привело бы к многочисленным жертвам гражданского населения и подрыву экономической безопасности Республики.

Напомним, что военнослужащие Народной милиции ЛНР перехватили беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины «Лелека-100» с фашистской символикой.

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