Международный гуманитарный конвой прибыл в ЛНР

В ЛНР прибыл международный гуманитарный конвой. Фото: МИД ЛНР

В Луганскую Народную Республику через контрольно-пропускной пункт «Счастье - Луганск» прибыл международный гуманитарный конвой. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел ЛНР.

- Зашли восемь грузовых машин международного гуманитарного конвоя международной организации по миграции и гуманитарной организации «Врачи мира», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав гуманитарного груза общим весом 61,2 тонны входят медицинские приборы и оборудование, предметы гигиены и строительные материалы.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что провокации Украины набирают обороты, пока Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ смотрит на ситуацию в Донбассе через розовые очки.

Напомним, в Донецкую Народную Республику едут добровольцы из украинских регионов, а также стран Европы и постсоветского пространства.

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