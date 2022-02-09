Глава ДНР принял участие в съезде политической партии «Единая Осетия» в Цхинвале

Денис Пушилин принял участие в съезде политической партии «Единая Осетия» в Цхинвале. Фото: Администрация Главы ДНР

Глава Донецкой Народной Республики отправился в столицу Южной Осетии. В Цхинвале Денис Пушилин принял сегодня участие в VIII съезде политической партии «Единая Осетия», чтобы поддержать кандидатуру Анатолия Бибилова на предстоящих президентских выборах. Об этом руководитель государства написал в своем телеграм-канале.

- Я рад поддержать Анатолия Ильича: он опытный государственный деятель, патриот и надежный партнер Донецкой Народной Республики, - написал Денис Владимирович.

Пушилин отметил, что жители Южной Осетии стали для Донбасса верными друзьями, поддержавшими регион в самый трудный момент.

- Мы едины в своих устремлениях – строить будущее вместе с Россией. Нас всех крепко связывает не только общая история, а и культурные, экономические, родственные связи. Нас всех объединяет любовь и вера в нашу Большую Родину, - сказал Глава ДНР Денис Пушилин.

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