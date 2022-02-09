ВСУ обстреляли пригород Донецка

ВСУ продолжают обстрелы Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За прошедшие сутки украинские вооруженные формирования один раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Огонь велся по району села Веселое на донецком направлении, - говорится в сообщении.

В представительстве Республики в СЦКК рассказали, что при обстреле киевские силовики применяля гранатомет.

- О жертвах среди мирного населения информация не поступала, - сказали в Представительстве.

Тем временем, по данным разведки, в непосредственной близости от позиций Народной милиции Донецкой Народной Республики отмечено передвижение танков вооруженных формирований Украины

Военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики перехватили беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины «Лелека-100» с фашистской символикой.

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