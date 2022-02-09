Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 2056 человек

За сутки от коронавируса выздоровели 202 человека Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За сутки коронавирус в ДНР выявлен еще у 2056 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- 8 февраля проведено 5141 исследование, из них выявлено 2046 случаев заболевания COVID-19 (39,8 %) и у 10 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 135 185 жителей. Из этого числа 110 844 человека выздоровели и были выписаны из больницы.

С начала пандемии в ДНР зарегистрировано 9589 летальных случая.

Лечение от ковида продолжают 14 752 пациентов.

Тем временем в Луганской Народной Республике коронавирус выявлен еще у 287 жителей. За сутки в ЛНР от коронавируса выздоровели 52 человека, не перенесли болезнь три человека.

Как ранее писал сайт donetsk.kp.ru посещение отделений Центробанка ДНР возможно будет без предъявления справки о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании.

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