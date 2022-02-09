Данные разведки ДНР: Менее чем в 15 километрах от наших позиций фиксируем передвижение украинских танков

Танки зафиксированы в нескольких километрах от позиций ДНР. Фото: Фейсбук

В непосредственной близости от позиций Народной милиции Донецкой Народной Республики отмечено передвижение танков вооруженных формирований Украины. Об этом заявил заместитель оборонного ведомства ДНР Эдуард Басурин.

- Противник продолжает проведение мероприятий, оцениваемых нами как подготовка к наступательным действиям, - заявил Басурин.

Он рассказал, что на донецком направлении, менее чем в 15 километрах от позиций ДНР, разведка Народной милиции фиксирует передвижение украинских танков.

- В район подконтрольного Киеву поселка Новотроицкое передислоцирована танковая рота 53-й механизированной бригады ВСУ, на северо-западной окраине Авдеевки выявлены два танковых взвода, на западную окраину поселка Новгородское прибыла танковая рота 95-й десантно-штурмовой бригады, в которой на прошлой неделе проводились учебные занятия наступательной тематики, - сообщил Эдуард Басурин.

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