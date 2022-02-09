Эдуард Басурин: Украинские пропагандисты распространили постановочные видео с якобы обстрелами со стороны ДНР

Украинские войска снимают постановочные видеоролики. Фото: Фейсбук

Украинские силы 72-го центра информационно-психологических операций распространили постановочные видео с якобы обстрелами со стороны ДНР. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

- На фоне подготовки противника к активным боевым действиям активизировали свою деятельность украинские силы информационно-психологических операций в рамках информационной кампании Crushing Sword (Сокрушительный меч), - сказал Эдуард Александрович.

Басурин отметил, что в распоряжение сил ДНР попали исходные материалы роликов, не подвергшихся монтажу.

- На видео представлены позиции украинских военных вблизи Авдеевки, - рассказывает заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики. - Там якобы стоявшего в окопе силовика «убил» республиканский снайпер.

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