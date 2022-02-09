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Здоровье9 февраля 2022 13:17

Для посещения Центробанка ДНР справка о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании не нужна

Однако банк рекомендует клиентам использовать сервисы дистанционного обслуживания
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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Посещение ЦРБ ДНР возможно без предъявления справок

Посещение ЦРБ ДНР возможно без предъявления справок

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Центральный республиканский банк не входит в перечень учреждений, посещение которых с 10 февраля возможно будет только при наличие медицинских документов о проведенных прививках против COVID-19 или о перенесенном заболевании. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка Донецкой Народной Республики.

- Обслуживание клиентов в отделениях ЦРБ, как и ранее, осуществляется в привычном режиме с соблюдением мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении.

Однако банк рекомендует своим клиентам использовать сервисы дистанционного обслуживания для минимизации риска инфицирования.

Напомним, что посещение учреждений культуры, спорта и предприятий общепита в ДНР будет осуществляться только по документам о вакцинации или перенесенной болезни. Об этом говорится в Указе Главы ДНР Дениса Пушилина №12 от 31 января 2022 года.

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