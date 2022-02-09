В новом номере толстушки от 10 февраля читателей ждет много интересного

10 февраля выйдет интересный номер еженедельника "КП" - толстушка Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Купив газету нового номера толстушки, который выходит 10 февраля, вы узнаете – как самая «Прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк борется с тяжелой болезнью, и как надеется, что ее жажда жизни победит этот недуг.

Из истории журналисты расскажут вам о тайне смерти Ленина, и когда на самом деле Советский Союз победил рейх.

Ну а самая актуальная тема – война в Донбассе – тоже нашла свое отражение в большом аналитическом материале о четырех вариантах ответа на украинскую атаку.

Журналисты так же расскажут – как будет Питер помогать Донбассу. Скоро в Донецке откроется представительство Санкт - Петербурга, где жителям республик будут оказывать бесплатную юридическую помощь.

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