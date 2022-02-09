Угроза нанесения артиллерийского удара нейтрализована: В НМ ЛНР заявили о перехвате украинского беспилотника-корректировщика

Беспилотник перехвачен защитниками Республики. Фото: НМ ЛНР

Военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики перехватили беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины «Лелека-100», с помощью которого возможно передавать видео изображение в режиме реального времени, определять точные географические координаты, передавая их на пункт управления огнем и осуществлять запись данной информации. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Отмечается, что беспилотник был запущен с позиций 24-й бригады по приказу командира Поступальского, в районе Попасной.

- Одновременно с этим, зафиксировано выдвижение на огневые позиции дежурных артиллерийских средств 24-й бригады и приведение в готовность к ведению огня минометного взвода 2 батальона в районе Новоалесандровки, - говорят в НМ ЛНР. - Благодаря профессионализму защитников Республики, слаженным действиям расчетов ПВО и РЭБ с применением станции подавления «Тритон М1», беспилотник противника был своевременно обнаружен и принудительно посажен в районе н.п. КАЛИНОВО-БОРЩЕВАТОЕ. Угроза нанесения артиллерийского удара нейтрализована.

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