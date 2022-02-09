«Вопрос держим на контроле»: Мэр Донецка рассказал жителям Калининского района, когда отремонтируют дорогу по улице Складской

Дорога в неудовлетворительном состоянии. Фото: ProРеспублику

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин ответил на распространяемую горожанами информацию о неудовлетворительном состоянии дороги по улице Складской в Калининском районе столицы.

- Отмечу, что ремонтные работы частично были начаты в прошлом году, но из-за нехватки финансовых средств завершить их не удалось, поэтому заключительный этап ремонта всего участка дороги включен в план работ на текущий год, - написал в своем телеграм-канале мэр Донецка. - Вопрос держим на контроле, и с наступлением теплой погоды приступим к работе!

Напомним, Международная благотворительная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы» передала детскому отделению Республиканского травматологического центра современный аппарат – Стабилометрическую платформу, стоимостью около полумиллиона рублей. Такому аппарату нет аналогов в Донецкой Народной Республике.

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