Погода в Донецке: 9 февраля будет облачно, ожидается снег

К середине дня осадки должны прекратиться Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Завтра в столице Донецкой Народной Республики ожидается пасмурная погода - с самого утра и до вечера небо будет укрыто облаками. Ночью пойдет снег, но к середине дня он должен прекратиться.

Утром столбики термометров покажут от -1 до 0 градусов, днем температура воздуха за окном составит -2 градуса по Цельсию.

Ветер северо-западный, с порывами воздушных масс до 6-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744-745 миллиметров ртутного столба.

9 февраля православная церковь отмечает перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста из города Коман в город Константинополь. Несмотря на то, что сам месяц считается самым холодным в году, в этот день бывали оттепели. Но они были непродолжительными. Поэтому в народе обычно говорили: «Февральская оттепель ничего не стоит». В этот день люди внимательно следили за облаками: если они идут против ветра - быть снегу. На снегопад также указывал дым из трубы - он должен был стелиться по земле без ветра.

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