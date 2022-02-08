Бойцы ЛНР перехватили беспилотник ВСУ, с помощью которого планировался артудар по Республике

Угрозу вовремя нейтрализовали. Фото: штаб «ООС»

Военнослужащие Луганской Народной Республики нейтрализовали угрозу нанесения артиллерийского удара со стороны ВСУ. В районе села Калиново-Борщеватое они обнаружили и перехватили беспилотный летательный аппарат, с помощью которого украинские военные планировали корректировать минометный огонь. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он заявил, что сегодня с целью разведки и последующей корректировки артиллерийского огня в районе населенного пункта Попасная противник осуществил запуск дрона «Лелека-100».

- Одновременно с этим было зафиксировано выдвижение на огневые позиции дежурных артиллерийских средств 24-й бригады и приведение в готовность к ведению огня минометного взвода 2-го батальона в районе населенного пункта Новоалександровка, - рассказал представитель оборонного ведомства.

Он подчеркнул, что благодаря слаженности действий защитников ЛНР беспилотник противника был своевременно обнаружен и принудительно посажен. Таким образом угроза нанесения артудара была нейтрализована.

Читайте также

В ЛНР посадили в тюрьму на 17 лет жителя, который во время массовых мероприятий собирался взорвать бомбу на главной площади Луганска

В Генеральной прокуратуре Республики рассказали об уголовных делах за государственную измену и шпионаж (подробнее)