В Донецке выступят со спектаклем участники «Comedy Club» и «Гена Букин»

Российский актер Виктор Логинов обрел широкую популярность благодаря роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе». Фото: viktorloginov.ru

Известный российский актер и телеведущий Виктор Логинов, ставший популярным после исполнения роли Гены Букина в известном сериале «Счастливы вместе», приедет выступить со спектаклем в Донецк. Об этом сообщили в концертном агентстве «RS».

Уточняется, что кроме него, участие в постановке примут также резиденты «Comedy Club» и «Comedy Woman» Олег Верещагин и Татьяна Морозова. Спектакль состоится накануне Международного женского дня.

- Известный российский актер Виктор Логинов, а также резидент «Comedy Club», участник «Comedy Woman» Олег Верещагин и участница «Comedy Woman» Татьяна Морозова приедут в Донецк 7 марта. На сцене Центра славянской культуры они сыграют в спектакле, поставленному по произведению писателя О. Генри «Супружество как точная наука», - сообщил ДАН руководитель концертного агентства Роман Смотров.

Уточняется, что начало спектакля запланировано на 16.00. Стоимость билетов составит от 1 до 3 тысяч рублей.

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