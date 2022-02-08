На Минской площадке стартовал очередной раунд переговоров по Донбассу

В связи с пандемией коронавируса с 2020 года все заседания проводятся в дистанционном режиме. Фото: официальный сайт ДНР

На Минской площадке сегодня стартовал очередной раунд переговоров по Донбассу. Первой к работе по видеосвязи приступила подгруппа по гуманитарным вопросам. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике, представителя ДНР в подгруппе Дарьи Морозовой.

Уточняется, что на повестку дня вынесены вопросы, касающиеся обмена удерживаемыми лицами. Если точнее, участники подгруппы должны рассмотреть тему «процессуальной очистки» граждан, которые были освобождены в рамках этапов обмена в 2019 и 2020 годах. Кроме того, на переговорах планируется поднять вопрос открытия новых пропускных пунктов на границе между ДНР и Украиной.

Стороны также намерены обсудить механизм обмена данными о лицах, которые удерживаются в связи с конфликтом, и продолжить дискуссию об активизации усилий по поиску лиц, пропавших без вести за время войны в Донбассе.

Отметим, что сегодня также должны состояться заседания подгрупп по безопасности, экономическим и политическим вопросам. Итоги переговоров будут подведены Контактной группой в среду, 9 февраля.

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