Украинские войска обстреляли ДНР дважды за сутки

Украинские военные применяли гранатометы и стрелковое оружие. Фото: штаб «ООС»

За прошедшие сутки подразделения украинской армии подвергли территорию Донецкой Народной Республики обстрелам два раза. Об этом сообщили ее представители в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что под огнем противника оказалось село Коминтерново, расположенное на юге Республики. По нему были выпущены четыре боеприпаса калибром свыше 12,7 миллиметра.

- Применялись гранатометы, а также стрелковое оружие, - заявили наблюдатели.

Отмечается, что информация о жертвах и пострадавших среди мирного населения, а также новых разрушениях инфраструктуры не поступала.

Напомним, днем ранее в СЦКК сообщили о пяти нарушениях режима тишины со стороны украинских войск.

Тем временем на линии соприкосновения Украины и Луганской Народной Республики условия перемирия соблюдались - обстрелов там не было.

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