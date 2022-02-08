В Дебальцево восстановили и отремонтировали почти 400 домов

В рамках программы развития за прошлый год в 18 частных и 267 многоквартирных домах была восстановлена кровля и произведены малярные работы. Фото: администрация города Дебальцево

В прошлом году в Дебальцево были полностью отремонтированы 80 частных домов, пострадавших в результате обстрелов с 2014 года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Там уточнили, что за время войны на Донбассе в городе были разрушены порядка 80 процентов административных зданий и жилых домов. Сейчас Дебальцево понемногу восстанавливается после перенесенных потрясений.

- В рамках программы развития за прошлый год в 18 частных и 267 многоквартирных домах была восстановлена кровля и произведены малярные работы, - рассказали в мэрии.

Напомним, ранее сообщалось, что город Дебальцево, расположенный в северной части ДНР и сильно пострадавший во время боевых действий в Донбассе, будет впервые газифицирован. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики выдало госконцерну «Донбассгаз» разрешение на строительство подводящего газопровода к городу.

Проект рассчитан на два года. В прошлом году перед газовщиками стояла задача проложить около 5 километров трубы. В этом году при наличии достаточного финансирования подводящий газопровод будет достроен.

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