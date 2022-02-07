8 февраля в Донецке пойдет дождь, + 2 градуса Фото: Олег ЗОЛОТО

В Донецке и Донецкой Народной Республике 8 февраля будет сплошная облачность. Дождь.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха составит от 0 градусов до +2 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в южном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

8 февраля почитается память преподобного Ксенофонта и супруги его Марии. В прежние времена предсказывать погоду нашим предкам помогали мыши: если на Ксенофонта они вылазят из-под снега, следует ждать оттепели. В старину в этот день опасались метели, поскольку она указывала на плохой урожай в будущем году: «Метель на дома - будут плохи корма».

По прогнозам синоптиков, 9 февраля погода существенно не изменится.

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