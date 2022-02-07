Спецслужбы ДНР не обнаружили в центре Донецка взрывного устройства

На пульт МВД ДНР поступило сообщении о подозрительной находке в центре столицы. Фото: МВД ДНР

Спецслужбы ДНР не обнаружили взрывного устройства в подозрительном дипломате, который был найден в центре Донецка. Об этом сегодня сообщил мэр Алексей Кулемзин.

Ранее сообщалось, что на улице Постышева в арке между домами №№ 68 и 70 был обнаружен подозрительный дипломат, обмотанный скотчем.

- В результате проверки спецслужбами взрывоопасных предметов в центре Донецка на улице Постышева не обнаружено, - проинформировал градоначальник.

Напомним, что 2 февраля в органы внутренних дел поступала информация о том, что в ряде зданий в ДНР размещены взрывные устройства. Стражи порядка оперативно обследовали 400 зданий, 75 тысяч человек были эвакуированы. Тогда правоохранители не выявили предметов, представляющих опасность для жизни или здоровья граждан. Ранее сообщалось, что взрывчатка была обнаружена в администрации Киевского района Донецка. Опасный предмет обезвредили саперы.

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