Обстрел гаражного кооператива в Донецке: Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело

Надзорное ведомство возбудило уголовное дело по факту обстрела гаражного кооператива. Фото: Генпрокуратура ДНР

В Донецке возбуждено уголовное дело по статье «Терракт» по факту минометного обстрела с украинское стороны Киевского района города 5 февраля. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ДНР.

Ранее сообщалось, что 5 февраля в результате минометного огня на севере Донецка был поврежден гаражный бокс в гаражном кооперативе на улице Новороссийской. Тогда повреждения получили три автомобиля.

Дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 2 статьи 229 УК ДНР открыто в отношении командира 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергея Сирченко, а также его подчиненных.

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