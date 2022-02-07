В ДНР полицейские за неделю составили 139 протоколов к нарушителям антиковидных мер. Фото: МВД Республики

Полицейские ДНР за неделю составили 139 протоколов к нарушителям антиковидных мер. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД Республики.

- С 31 января по 7 февраля на территории Донецкой Народной Республики стражи порядка проверили более 320 объектов торговли, предприятий, учреждений и организаций. По результатам полицейские составили 139 административных протоколов по фактам невыполнения правил поведения, противоэпидемических мер и требований, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции, - отметили в главке.

Уточняется, что три протокола из общего числа составлено в отношении предпринимателей и должностных лиц. Гражданам объявили 134 предупреждения.

В ДНР растет число заболевших. Посещать учреждения культуры, спорта и предприятий общепита можно только по документам о вакцинации или перенесенной болезни. Медики настоятельно рекомендуют: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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