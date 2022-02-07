Экстренное заявление Эдуарда Басурина: Киев перебросил к Донецку обученных британцами националистов

Киев перебросил к Донецку обученных британцами националистов . Фото: штаб ООС

На передовую под Донецк прибыли две группы боевиков украинского националистического формирования «Правый сектор» (запрещена в России организация). Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, ссылаясь на разведданные.

- На Донецком направлении отмечается прибытие украинских националистов. В расположение 54-й и 56-й бригад ВСУ прибыли два подразделения, состоящие из боевиков «Правого сектора», численностью по 70-80 человек каждое. Командованием ООС националисты распределяются в подразделения 54-й и 56-й бригад, занимающие позиции в первом эшелоне, на северных и западных подступах к Донецку, - рассказал Эдуард Басурин.

По данным разведки, эти группы националистов прошли военную подготовку под руководством британских инструкторов.

- Украинское командование не просто усиливает свою группировку возле столицы Донецкой Народной Республики, а формирует штурмовые группы из идеологически мотивированных националистов, которые должны будут вести боевые действия в городе и выполнять задачи, невзирая на гибель мирного населения, - официальный представитель Народной милиции.

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