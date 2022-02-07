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Политика7 февраля 2022 9:12

Украинские боевики пригнали бронетехнику в Золотого-3 и оставили ее у жилья

Об этом стало известно разведке ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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На украинской стороне бронетехника стоит под окнами. Фото: Егор Пелепенко

На украинской стороне бронетехника стоит под окнами. Фото: Егор Пелепенко

Украинские боевики пригнали бронетехнику в Золотого-3 и оставили ее у жилья. Об этом сегодня сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

- В зоне ответственности 24-й отдельной механизированной бригады зафиксировано размещение двух бронетранспортеров БТР-60 в жилом районе населенного пункта Золотое-3, - говорится в сообщении оборонного ведомства Республики.

Размещение вооружения и военной техники в городах и селах является нарушением третьего пункта Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотные летательные аппараты.

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