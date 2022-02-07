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Политика7 февраля 2022 8:00

В Донбассе под огонь ВСУ попали Донецк, Верхнеторецкое, Ленинское и Коминтерново

Украинские военные пять раз за сутки нарушили перемирие
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Под огонь ВСУ попали Донецк, Верхнеторецкое, Ленинское и Коминтерново. Фото: штаб «ООС»

Под огонь ВСУ попали Донецк, Верхнеторецкое, Ленинское и Коминтерново. Фото: штаб «ООС»

Украинские военные за прошедшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ДНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под огонь попали районы села Веселое, поселков Верхнеторецкое (южное) и шахты «Трудовская» на донецком направлении и на мариупольском - села Коминтерново и Ленинское, - говорится в сообщении СЦКК.

Противник применял гранатометы и стрелковое оружие, в том числе снайперское. Всего было выпущено 22 боеприпаса. Один военнослужащий ДНР погиб. О жертвах среди мирных жителей и разрушениях инфраструктуры не сообщается.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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