Юлия Чичерина в краснодонском музее «Молодая гвардия» встретилась с молодежью ЛНР

В музее Юлия Чичерина узнала немало нового о молодогвардейцах. Фото: vk.com/mirlug

В Краснодонском музее «Молодая гвардия» прошла встреча представителей молодежи ЛНР с российской певицей Юлией Чичериной. Об этом сообщили организаторы мероприятия - общественная организация «Молодая Гвардия».

– Музей очень понравился. Я была в музее «Молодой гвардии» в Ровеньках, теперь посетила краснодонский музей. Еще более подробно узнала о молодогвардейцах, – сказала Юлия Чичерина.

Председатель организации «Молодая Гвардия» Даниил Степанков рассказал, что Юлия Чичерина приезжала на посвящение активистов «Молодой Гвардии» 8 мая 2021 года.

– Мы часто вспоминаем посвящение, тогда была очень дружеская и приятная атмосфера, которую смогла поддержать Юлия Чичерина. Ее песни заряжают эмоциями и вдохновляют молодежь на правильные поступки, на дела во блага Республики. Мы благодарны ей за то, что она всячески поддерживает молодежь Донбасса, – подчеркнул Даниил Степанков.

Чичерина исполнила для собравшихся песни «Дискотека», «Добровольческая», «Новый мир», «Ярополк», «Воздушная гавань» и другие. Во время концерта певица делала паузы и отвечала на вопросы молодежи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13-летняя писательница из Луганска Фаина Савенкова презентовала книгу в Италии

Девочка рассказала «Комсомолке», что роман «Стоящие за твоим плечом» будет представлен еще в нескольких европейских странах (подробнее)