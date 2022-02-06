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Общество6 февраля 2022 18:34

Погода в Донецке: 7 февраля будет облачно и 3 градуса тепла

В Донецке будет дуть южный ветер со скоростью до 15 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Донецке будет облачно, без осадков

В Донецке будет облачно, без осадков

Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

7 февраля в Донецке и Донецкой Народной Республике будет облачно, без осадков. Температура воздуха утром -3…-4 градуса. Днем и вечером +2…+3 градуса. Южный ветер будет дуть скоростью от 3 до 7 м/с. Порывами до 15 м/с.

В это день Православная церковь почитает память святителя Григория Богослова (329-389), епископа малазийского города Назианза. В народе дата получила название Григорий Богослов, Григорьев день, Григорий-весноуказатель. По приметам этого дня определяли, какой будет следующая зима. Считалось, какой день с утра и до обеда, такой будет первая половина следующей зимы. Погода с полудня до вечера сообщает о второй половине зимы. Снег выпал – следующая зима будет поздней. Сильный снегопад – к ранней осени.

По прогнозам синоптиков 8 февраля будет дождь, переходящий в мокрый снег. Температура ночью +1…+2 градуса. Днем и вечером 0…+1 градус.

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