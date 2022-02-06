Ради лайков в соцсетях: 21-летний житель Мариуполя бросил топор с балкона

От броска топора по счастливой случайности никто не пострадал. Фото: Скриншот видео ТГ Super Mаrik

За бросок топора с балкона многоэтажного жилого дома 21-летнего жителя подконтрольного Киеву Мариуполя привлекут к ответственности. Видео с инцидентом было опубликовано в сети, после чего участковые офицеры полиции установили адрес, где происходило событие.

Выяснилось, что целью молодого человека было снять видео для социальной сети ради множества просмотров. Лишь по счастливой случайности никто от этих действий не пострадал.

Полицейские провели с фигурантом профилактическую беседу по недопущению действий, представляющих опасность для граждан. А также составили админпротокол за мелкое хулиганство: кидателя топора ждет штраф в размере от 340 до 1360 гривен.

Мариуполец решил повторить «трюк» и швырнул с высоты телевизор. Фото: Скриншот видео ТГ Super Mаrik

Видимо, вдохновившись небольшим наказанием, мариуполец решил повторить «трюк» и швырнул с высоты телевизор.

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