Защитник ДНР погиб в результате стрельбы украинского снайпера в районе поселка Верхнеторецкое

ВСУ активно используют снайперов на передовой. Фото: МОУ

Сегодня, 6 февраля, в результате стрельбы украинского снайпера в районе поселка Верхнеторецкое несовместимое с жизнью пулевое ранение получил военнослужащий Народной милиции ДНР. Это подтвердили в управлении НМ Республики.

- Сегодня в 14:30 снайпер 25-й бригады ВСУ по приказу комбрига Кураша с огневой позиции в районе населенного пункта Верхнеторецкое (северное) открыл прицельный огонь по позиции наших защитников в районе поселка Верхнеторецкое (южное). С прискорбием сообщаем, что, выполняя свой долг по защите Республики, погиб военнослужащий Народной милиции, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о гибели защитника ДНР в районе Горловки. Теперь появились уточненные сведения. Верхнеторецкое расположено в Ясиноватском районе рядом с трассой Донецк-Горловка.

Также в 16:25 на юге ДНР зафиксирован обстрел ВСУ района села Ленинское. Со стороны населенного пункта Водяное было выпущено 4 гранаты из СПГ. А в 16:55 по пригороду Донецка - селу Веселое - было выпущено 9 гранат из АГС.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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