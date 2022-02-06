В ДНР проверка жителей, имеющих льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, начнется 1 августа

Процедура верификации льготников пройдет с 1 августа по 31 декабря Фото: Евгения ГУСЕВА

В ДНР с 1 января 2022 года вводится новый персонифицированный учет жителей, имеющих льготы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Но процедура верификации (проверки) пройдет с 1 августа по 31 декабря.

Заниматься учетом льготников будут местные управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН). Для этого льготнику нужно предоставить вместе с копиями свой паспорт, справку ИНН, документ о праве на льготу по оплате ЖКУ, справку о составе семьи или о зарегистрированных в жилом помещении лицах (дата выдачи не ранее 10 дней до дня обращения в УТСЗН). Также потребуются копии и оригиналы паспорта и справки ИНН членов семьи, которые имеют право на льготы.

УТСЗН в течение 5 рабочих дней принимает решение о выдаче справки. С этим документом нужно посетить все организации, оказывающие коммунальные услуги. И в каждой тоже предъявить документы: копию паспорта льготника, копию справки УТСЗН, копию документа, подтверждающего право на льготы.

После прохождения этой процедуры житель сможет получать льготы по ЖКУ в 2023 году. Но на следующий год история повторится в те же сроки.

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