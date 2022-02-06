Сгорели три машины: Спасатели Донецка ликвидировали пожар в гаражном кооперативе

Пожаром уничтожены вещи и мебель на площади 60 квадратных метров, три легковых автомобиля Фото: Юрий СОБОЛЕВ

За минувшие сутки на территории Донецкой Народной Республики спасатели ликвидировали два пожара. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МЧС ДНР.

- В Киевском районе Донецка на улице Новороссийской вследствие попадания ВОП произошло возгорание неэксплуатируемого двухэтажного здания, – говорится в сообщении.

Пожаром уничтожены вещи и мебель на площади 60 квадратных метров, три легковых автомобиля в гаражном помещении на первом этаже.

От МЧС ДНР привлекалось дежурная смена службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Центра управления в кризисных ситуациях, 4 единицы техники, 13 человек личного состава.

В результате пожара никто из жителей не пострадал.

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