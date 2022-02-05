В Новоазовске задержали извращенца

Уголовное дело передано в прокуратуру. Фото: МВД ДНР

Сотрудники полиции задержали в Новоазовском районе извращенца. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.

- В дежурную часть Новоазовского районного отдела полиции поступило сообщение о совершенном в отношении малолетнего ребенка преступлении, - говорится в сообщении. - Заявительница сообщила, что ее 8-летний сын стал жертвой извращенца.

Отмечается, что сотрудники полиции по горячим следам задержали 27-летнего местного жителя, ранее судимого за незаконный сбыт наркотических средств.

- Мужчина признал свою вину, - рассказали правоохранители. Уголовное дело передано в межрайонную прокуратуру Донецкой Народной Республики.

Напомним, что Верховный Суд Луганской Народной Республики приговорил мужчину к 13 годам тюремного срока за надругательство над ребенком .В ходе следствия было установлено, что обвиняемый в мае 2021 года, находясь под действием алкоголя, изнасиловал и ограбил 11-летнюю девочку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Харцызске ищут доноров крови для юного спортсмена Артура Манькивского, который выпал с седьмого этажа

После падения мальчик чудом остался жив, но получил серьезные травмы (подробнее)