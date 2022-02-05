Обстрел Киевского района Донецка: Повреждены три легковых автомобиля

В результате обстрела Киевского района Донецка со стороны вооруженных формирований Украины произошло возгорание на площади 60 метров квадратных, повреждены три легковых автомобиля. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

- Вследствие нарушения режима прекращения огня на территории гаражного кооператива по адресу: город Донецк, улица Новороссийская, 5а были повреждены три легковых автомобиля. Ликвидировано возгорание на площади 60 метров квадратных, - сообщил он.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, что 5 февраля украинские боевики обстреляли село Спартак и поселок Горняк в Донецке, а также села Октябрь и Сосновское на юге ДНР.

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