Леонид Пасечник: Запад начал информационную борьбу без правил против Республик Донбасса

Леонид Пасечник. Фото: Администрация Главы ЛНР

В связи с блокировкой аккаунтов ведущих СМИ и государственных организаций Республик Донбасса в видеохостинге YouTube Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что таким образом Запад растоптал принципы свобода слова, которыми так гордился.

- Одномоментным удалением каналов ведущих СМИ ЛНР и ДНР из своей сети, Запад начал информационную борьбу без правил против Республик Донбасса, - заявил Леонид Иванович.

Пасечник отметил, что Запад ввел беспрецедентную цензуру на распространение правды о преступлениях Киева, США и их «союзников» в Донбассе.

Тем временем министр информации Донецкой Народной Республики Игорь Антипов завил, что после блокировки республиканских интернет-ресурсов каналом YouTube Министерство информации Донецкой Народной Республики намерено перейти на российский видеосервис Rutube.

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