В результате украинского обстрела в Киевском районе Донецка произошло возгорание гаражного кооператива

Возгорание в Киевском районе Донецка. Фото: vk.com/vmakeevke

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщили, что по оперативной информации в результате нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины произошло возгорание гаражного кооператива в Киевском районе столицы.

- Произошло возгорание на территории гаражного кооператива по адресу: г. Донецк, ул. Новороссийская, 5а, которое ликвидировано силами МЧС ДНР, - говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительной информации есть повреждения. Опергруппа представительства Республики в СЦКК выехала для уточнения обстоятельств и фиксации последствий обстрела.

Напомним, что 5 февраля украинские боевики обстреляли село Спартак и поселок Горняк в Донецке, а также села Октябрь и Сосновское на юге ДНР.

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