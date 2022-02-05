ВСУ подвергли гранатометному обстрелу село Сосновское и Куйбышевский район Донецка

ВСУ продолжают обстрелы (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинские вооруженные формирования продолжают обстреливать территорию Донецкой Народной Республики. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщили, что киевские силовики подвергли гранатометному огню село Сосновское, что в Новоазовском районе Республики, и поселок Горняк в Куйбышевском районе Донецка.

- Вооруженные формирования Украины активизировали обстрелы территории ДНР на донецком и мариупольском направлениях, - заявили в представительстве ДНР в СЦКК. - Под огнем армии Киева оказалось село Сосновское, расположенное в Новоазовском районе Республики. По нему выпущено 65 гранат из АГС. Также, огонь велся по прифронтовому поселку Горняку Куйбышевского района Донецка. Его обстреляли из аналогичного вооружения, выпустив пять гранат.

Ранее сообщалось об обстреле сел Спартак (пригород Донецка) и Октябрь (на южном направлении).

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