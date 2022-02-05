За сутки коронавирус в ДНР выявили у 939 человек

Лечение от коронавируса в ДНР продолжают 10 617 пациентов
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Коронавирус в ДНР выявлен еще у 939 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.
-4 февраля проведено 3295 исследований, из них выявлено 927 случаев заболевания COVID-19 (28,1 %) и у 12 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.
За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 130 750 жителей. Из этого числа 110 524 человека выздоровели и были выписаны из больницы.
С начала пандемии в ДНР зарегистрировано 9574 летальных случая.
Лечение от ковида продолжают 10 617 пациентов.
Тем временем в Луганской Народной Республике коронавирус выявлен еще у 300 жителей. За сутки в ЛНР от коронавируса выздоровели 35 человек, не перенесли болезнь три человека.
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