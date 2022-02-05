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Политика5 февраля 2022 10:39

Украинская армия обстреляла село Октябрь на юге ДНР

Огонь велся из гранатометов
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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ВСУ продолжают обстрелы

ВСУ продолжают обстрелы

Село Октябрь оказалось под гранатометным обстрелом со стороны вооруженных формирований Украины. Об это сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Украинские силовики выпустили по населенному пункту одну гранату из СПГ и еще 15 – из АГС, - рассказали в Представительстве.

Ранее сообщалось, что украинские вооруженные формирования утром 5 февраля обстреляли из минометов пригород Донецка. Под огонь попало село Спартак. Киевские силовики выпустили по населенному пункту две 120-миллиметровые мины.

Тем временем киевские продолжают подвергать опасности мирное население, размещая вооружение вблизи жилых кварталов на подконтрольной Киеву территории Донбасса. В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики заявили об обнаружении бронетехники вблизи населенного пункта Клиновое.

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