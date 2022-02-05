Данные разведки: ВСУ разместили бронетехнику вблизи поселка Клиновое в Донбассе

ВСУ разместили бронетехнику в Клиновом. Фото: Фейсбук

Вооруженные формирования продолжают подвергать опасности мирное население, размещая вооружение вблизи жилых кварталов на подконтрольной Киеву территории Донбасса. В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики заявили об обнаружении бронетехники вблизи населенного пункта Клиновое.

- В зоне ответственности 30-й бригады зафиксирован один бронетранспортер МТЛБ и одна боевая бронированная машина на территории объекта вблизи населенного пункта Клиновое, - говорится в сообщении оборонного ведомства Республики.

Тем временем, утром 5 февраля, вооруженные формирования Украины открыли минометный огонь по селу Спартак, которое расположено на севере Донецка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

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